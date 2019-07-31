Google раздавал деньги прохожим за разрешение сделать фото

Компания работает над новой безопасной системой распознавания лиц

Компания Google выпустила на улицы Нью-Йорка несколько команд сотрудников, которые в обмен на согласие случайного похожего сделать снимок на селфи- камеру смартфона дарили ему подарочный сертификат Amazon или Starbucks стоимостью $5, пишет engadget.

Экспертов такая щедрость, впрочем, озадачила ненадолго. В компании вскоре подтвердили, что уличная фотосессия нужна разработчикам, чтобы довести до ума новую систему распознавания лиц. Ее планирую презентовать вместе со свежим смартфоном компании Pixel4.

В Google хотят значительно усовершенствовать существующие аналоги, вроде FaceID. Потому совместили работу системы распознавания с датчиком движения. Суть в том, чтобы разблокирование включалось без необходимости нажимать какие-то кнопки, как это работает в iPhone. Как только человек делает характерное движение, поднося смартфон к лицу, система должна автоматически включиться и отсканировать лицо хозяина. Тот же датчик будет отвечать и за работу системы управления жестами.

Однако, говорят, что нынешние алгоритмы все еще довольно часто принимают, к примеру, темнокожих женщин за мужчин. Да и с определением пола светлокожих людей тоже все не так уж гладко. Для того-то компании и понадобилось дополнительное портфолио снимков обычных прохожих.

К слову, система разблокировки смартфона по лицу в случае с Google не будет отправлять никакие данные на сервера компании. Вся необходимая информация будет храниться в чипе безопасности Titan M.