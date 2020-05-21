Google створив дудл до "Дня вишиванки"

Компанія Google порадувала користувачів новим дудлом на честь святкування "Дня вишиванки", який цьогоріч припав на на 21 травня, передає УНН.

Так, дудл містить зображення дівчини у вишиванці.

Нагадаємо, традиційно день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня, тож цього року припав на 21 травня.

Cвято бере початок з ініціативи студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день року присвятити українській вишитій сорочці.

До свята сьогодні скульптури у центрі Львова одягнуть у вишивані маски.