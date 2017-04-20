Google усовершенствовал англо-украинский перевод

Google-переводчик начал использовать технологию нейронного перевода между английским и украинским языками.

"Технология нейронного машинного перевода гораздо лучше, чем предыдущая, потому что сейчас мы переводим целые предложения, в то время как раньше - отдельные фразы или части предложения... Это все делает переводы еще более точными и такими, которые звучат ближе к человеческой речи, особенно если вы переводите целое предложение", - сообщается в блоге компании "Google Украина".

Отмечается, что Google-переводчик обновится автоматически в приложениях іОЅ и Android, на translate.google.com.ua и через поиск Google. В скором времени он также станет доступен для автоматического перевода страниц в Chrome. Украинский язык присоединился к ряду других языков, которые были обновлены до нейронного перевода.