Google ввела проверку новостей на достоверность по всему миру

Компания Google ввела функцию факт чек в поисковике и новостном агрегаторе по всему миру, сообщается в блоге компании. Теперь новости и материалы, которые прошли проверку, будут отмечаться специальной маркировкой.

Прошедшие проверку материалы будут помечены отметкой Fact Check. С октября эта функция была доступна в США и Великобритании, теперь же Google приняла решение внедрить ее по всему миру. В поисковой выдаче при попытке найти какой-то факт рядом со ссылками будет появляться аннотации от таких сайтов, как PolitiFact или Snopes, специализирующихся на разоблачении фейков. В них будет сообщаться, правдивый это факт или ложный.

Как отмечается в блоге, подобные результаты будут выдаваться не для всех поисковых запросов и в некоторых случаях результаты проверки могут отличаться. Вместе с тем, по мнению Google, это позволит пользователям сформировать свое суждение о предоставленной информации.

"И хотя в выдаче могут оказаться представлены отличающиеся выводы, мы считаем, что это поможет людям понять, насколько бесспорно то или иное утверждение, и понять, в чем источники соглашаются друг с другом", - заявили в компании.

Ранее стало известно, что в немецком сегменте Facebook начнут работать механизмы по борьбе с фейками. В сентябре этого года в Германии пройдут выборы, немецкие политики выражают опасения, что перед голосованием в социальной сети появится большое количество недостоверной информации.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отмечал, что проблема неправдивых сообщений сложна как в техническом, так и философском плане. Вместе с тем, социальная сеть не хотела бы становиться "арбитром правды" и препятствовать желанию пользователей делиться новостями.