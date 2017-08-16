Google заплатит Apple $3 млрд, чтобы остаться основным поисковиком на iPhone

Источник, ссылаясь на аналитика Sanford C. Bernstein ТониСакконаги, сообщает, что компания Google платит Appleнемалые деньги за то, чтобы именно ее поисковикиспользовался в качестве сервиса по умолчанию в ОС iOS, под управлением которой работают смартфоны iPhone и планшеты iPad.

По оценке Sanford C. Bernstein, в этом году соответствующие выплаты могут достичь целых $3 млрд! Если предположение окажется верным, то в этом годуGoogle принесет Apple около 5% всей операционной прибыли, а вклад поискового гиганта в рост этого показателя составит до 25%.

За основу для своих расчетов аналитик Sanford C. Bernstein взял сумму, которую Google выплатила Apple в 2014 году. Эта сумма выплат была раскрыта ранее на одном из судебных заседаний и составляет $1 млрд. Доподлинно неизвестно, какую часть полученных Google доходов составляет эта сумма, но аналитик Sanford C. Bernstein приводит сообщения СМИ, где говорится о фиксированной ставке в размере 34%. Также неизвестно, менялась ли эта ставка в какую-нибудь из сторон за эти три года. Но совершенно точно ясно одно: с ростом доходов Google, полученных благодаря пользователям iPhone и iPad, растут и выплаты Apple.

Достаточно вспомнить, что в общем объеме выручки Googleот показа мобильной рекламы доля iOS, по различным оценкам, составляет примерно 50%, так что поисковомугиганту это сотрудничество тоже очень выгодно.

По материалам http://itc.ua/