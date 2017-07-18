Google запустил 3D-туры по музеям Украины под открытым небом

Компания "Google Украина" в рамках проекта "Аутентичная Украина" совместно с Министерством культуры запустила сайт 3D-туров "Музеи Украины под открытым небом".

Компания "Google Украина" в рамках проекта "Аутентичная Украина" совместно с Министерством культуры запустила сайт 3D-туров "Музеи Украины под открытым небом".

Презентация проекта состоялась в Национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово".

3D-туры всех музеев также доступны в режиме Street View на картах Google.

Фото: museums.authenticukraine

Список музеев под открытым небом в рамках проекта включает: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины ("Пирогово"), Музей народной архитектуры и быта во Львове "Шевченковский гай" (Львов), Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (Переяслав-Хмельницкий), Закарпатский музей народной архитектуры и быта (Ужгород), Центр народоведения "Мамаева Слобода" (Киев), Запорожская Сечь - Национальный заповедник "Хортица" (Запорожье), Резиденция Богдана Хмельницкого (Чигирин).

Фото: museums.authenticukraine.com.ua

Голосовое сопровождение туров представлено на трех языках - украинском, русском и английском.

Благодаря 360-градусным панорамам можно также "заглянуть внутрь" домов и ознакомиться с музейными экспозициями. Кроме того, с помощью опции "проложить маршрут" можно перейти на карты Google и составить оптимальный вариант маршрута от своего местоположения до интересующего музея.

Фото: museums.authenticukraine.com.ua

Ранее в рамках проекта также были представлены виртуальные туры по уникальным деревянным церквям Карпат из мирового наследия ЮНЕСКО и 3D-тур по Киевскому национальному академическому театру оперетты.

Напомним, ранее Кабмин запустил виртуальный 3D-тур по залу заседаний и Музею истории правительств.