Google запустила сервис поиска авиабилетов в Украине

Пользователь при поиске через "Google Авиабилеты" может выбрать количество мест, класс авиабилетов, авиакомпанию, даты, время перелета и аэропорты стыковочных рейсов
Компания Google запустила сервис поиска билетов "Google Авиабилеты" (GoogleFlights) в Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, сервис даст возможность украинским пользователям находить, сравнивать и заказывать авиабилеты, перейдя по ссылке google.com.ua/flights.
Пользователь при поиске через "Google Авиабилеты" может выбрать количество мест, класс авиабилетов, авиакомпанию, даты, время перелета и аэропорты стыковочных рейсов.
"В сервисе есть возможность отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс, и система будет сообщать о всех изменениях цены в Google Ассистенте и по электронной почте", - отмечает компания.
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Также сервис предлагает информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько.
Как сообщали Українські Новини, итальянская авиакомпания запустит 6 рейсов из аэропорта "Львов".
Український Бізнес Ресурс
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