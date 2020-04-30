Google зробила свій аналог Zoom безкоштовним

Час одного дзвінка обмежено 60 хвилинами, але ліміт не діє до 30 вересня

Google відкриє безкоштовний доступ до корпоративного сервісу відеоконференцій Google Meet для всіх користувачів. Про це повідомляється у блозі компанії.

Раніше створювати дзвінки могли тільки користувачі платних тарифів G Suite. Тепер звичайний аккаунт Google можна буде використовувати для створення власних конференцій до 100 учасників і для підключення до чужих.

Час одного дзвінка обмежено 60 хвилинами, але Google відзначила, що ліміт не діятиме до 30 вересня.

Безкоштовний доступ до Google Meet буде надано з наступного тижня. Вже зараз користувачі можуть залишити заявку на сайті Google, щоб отримати повідомлення, коли сервіс стане для них доступним.

"З січня ми спостерігаємо зростання пікових показників денного використання Meet у 30 разів. Станом на цей місяць на базі Meet щодня проводять 3 мільярди хвилин відеозустрічей і додаються приблизно 3 мільйони нових користувачів. А станом на минулий тиждень щоденна кількість учасників зустрічей Meet перевищило 100 мільйонів", - повідомили в компанії.

У Google підкреслили, що відеозустрічі Meet шифруються при передачі сигналу. Всі записи, що зберігаються на Google Диску, також зашифровано.

На декстопі Meet працює без додаткових програм і плагінів - сервіс доступний прямо в Chrome та інших популярних браузерах. Для використання Meet на мобільних пристроях слід встановити додаток Google Meet з Apple App Store або Google Play Store.