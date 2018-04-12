Госдума РФ приняла закон о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Во втором чтении документ был принят ранее на этой неделе. При этом законопроект несколько видоизменился после первого чтения. Так, слово «сведения» было заменено на «информацию», а формулировка ситуации, при которой возможна блокировка, стала более конкретной: если в первоначальной редакции речь шла об удалении доступа к сведениям или ограничении доступа к ним, то в версии, одобренной на голосовании, прописано, что информация должна быть именно удалена.