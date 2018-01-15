Госкино объявило конкурс проектов на получение президентских грантов

Государственное агентство по вопросам кино объявило конкурс на получение гранта Президента Украины в сфере кинематографии.

Цель конкурса - предоставить господдержку молодым художникам для создания и реализации "социально значимых творческих кинематографических проектов".

Грант может получить заявитель возрастом до 35 лет.

Чтобы принять участие в конкурсе на получение гранта, претенденты должны до 14 февраля 2018 года подать в Госкино такие документы: заявка про участие; бюджет проекта фильма; документы, согласно перечню, указанному на сайте.

Все документы подаются в Госкино в трех печатных экземплярах и на одном электронном носителе.

Общая сумма средств, предусмотренных на выплату трех грантов в 2018 году составляет 220 тыс грн.Детали подачи - на сайте Госкино.

Напомним, до 15 февраля принимаются заявки на получение президентских грантов в других сферах искусств.