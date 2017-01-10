Госкино запретило российско-украинский сериал с Ольгой Фреймут

Во вторник, 10 января, государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрацию телесериала "Отель Элеон".

Пресс-служба Госкино заявила, что данное решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 закона Украины о кинематографии.

Так, согласно этим документам, в Украине запрещена трансляция фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, даже если они не содержат популяризации или пропаганды органов государства- агрессора и их отдельных действий, которые произведены и/или впервые обнародованы (демонстрируются) после 1 января 2014 года.

К слову, "Отель Элион" - сериал совместного российско-украинского производства, премьера состоялась осенью 2016 года. Он является спин-оффом ситкома "Кухня", откуда в новый сериал перешли многие главные герои.

Необходимо напомнить, что одну из ролей в "Отеле" исполнила известная украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Стоит отметить, что это уже второй запрещенный в Украине сериал в этом году - ранее лицензию отобрали у сериала "Человеческий фактор". В ноябре 2016 года Госкино запретило показывать семь российских сериалов, по жалобам граждан была отменена госрегистрация сериала "Недотрога". В октябре был запрещен российско-украинский сериал с Гошей Куценко "Последний коп", пять сериалов и четыре фильма российского производства.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Украина разрешила выступать на Евровидение-2017 российскому певцу Александру Панайотову, который является главным претендентом на поездку на песенный конкурс от РФ.