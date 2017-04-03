Госкино запретило сериал "Понаехали тут" из эфира канала "Украина"

Госкино аннулировало прокатное удостоверение и отменило государственную регистрацию российского сериала "Понаехали тут" (2011 г.).

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое решение принято в связи смногочисленными жалобами относительно показа в эфире канала "Украина" этого сериалана "имеющиеся в фильме материалы, направленные на унижение нации и неуважение к национальным и религиозным святыням".

"Решение было принято на основании ст. 15 закона "О кинематографии" и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров от 17 августа 1998 года No1315", - уточняют в Госкино.

Напомним, в январе Госкино запретило российский сериал "Человеческий фактор", показанный "Интером" и "Украиной".