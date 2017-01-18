Госкино запретило трансляцию около 20 кинокартин с участием российского актера Цапника

В Украине запретили трансляцию 18 фильмов и сериалов, в которых принимает участие российский актер Ян Цапник.

Такое решение приняло Государственное агентство по вопросам кино, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

По информации Госкино, Цапник несет угрозу нацбезопасности нашему государству.

"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Согласно данным Агентства, регистрация отменена на такие фильмы: "Привет, дуралеи!", "Тихие омуты", "Ни шагу назад", "Сорокапятка", "Роман выходного дня", "Услышь мое сердце", "Зимнее танго", "Ошибки любви", "30 свиданий" и сериалы: "Две судьбы", "Под ливнем пуль", "Формула стихии", "Колдовская любовь", "Веское основание для убийства", "Идеальный брак", "Братство десанта", "Королева бандитов", "Вечный отпуск".

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 30 декабря 2016 года СБУ на пять лет запретила появляться в Украине актеру Яну Цаплину, который сыграл боевика "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент".