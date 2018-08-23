Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину еще 9 российских книг

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 193 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Как сообщается на сайте Госкомтелерадио, перечень дополнен девятью российскими книгами - теперь в нем 187 российских изданий. Также в перечне - две книги с отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре - из Украины.

В частности, в список внесены книги: "Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли", "Народ-победитель. Хранитель Евразии", "Как Русь стала Сверх-Державой. "Неправильная Империя", "Золотая Русь. Почему Россия не Украина?", "Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро- монгольском Иге" (Алексей Шляхторов), "Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945-1955 годах" (Олег Ракитянский), "Происхождение украинского сепаратизма" (Николай Ульянов), "Казненный колокол" (Борис Евсеев) и "Диалог с грядущим русским царем" (Борис Максименко, Дмитрий Зубов).

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио Украины.

Ранее Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 63 изданий.