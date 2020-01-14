Госкомтелерадио предоставило 2322 отказа на ввоз в Украину изданий РФ в 2019 году

151 издание получило отказ из-за антиукраинского содержания.

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году 2322 раза отказало во ввозе в Украину российской издательской продукции, в том числе 151 издание совокупным тиражом почти 1 млн.

экземпляров получило отказ из-за антиукраинского содержания. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Еще 2 тыс 171 изданию отказали во ввозе из-за того, что субъекты хозяйствования не в полном объеме подали пакет документов, необходимых для получения разрешения, или же в поданных документах были найдены недостоверные сведения.

Кроме того, в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года, в санкционный список по предложению Госкомтелерадио были включены 12 юрлиц РФ - девять издательств и три владельца веб-сайтов, - "которые регулярно распространяют издательскую продукцию, содержание которой направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

В связи с этим, Госкомтелерадио приостановило на срок применения санкций - на три года - выдачу субъектам хозяйствования разрешений на ввоз товаров российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11 тысячи 894 ранее выданных разрешений.

"В рамках реализации полномочий Госкомтелерадио по изъятию из обращения незаконно ввезенной издательской продукции происхождением с территории государства-агрессора и наложения на правонарушителей административно- хозяйственных штрафов уполномоченными лицами Госкомтелерадио в 2019 году составлен 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов, незаконно ввезенная продукция изъята из обращения", - сообщают в ведомстве.

Общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 грн.

Напомним, в ноябре 2019 года в Украине заработало издательство "Альпина Паблишер", которое является дочерней компанией российской издательской группы "Альпина".

Соотношение изданий на украинском и русском языках будет распределено согласно с актуальным спросом и украинским законодательством.

Также сообщалось, что с января 2020 года "Альпина Паблишер" начнет принимать заявки от авторов, которые пишут на украинском языке.