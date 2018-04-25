Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину российской детской книги "Как жили на Руси"

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну российской детской книги "Как жили на Руси" из-за пропаганды государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" (издатель - ООО "Манн, Иванов и Фербер", г. Москва) в количестве 10 тыс. экземпляров", - сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Отмечается, что данное решение принято в связи с тем, что в этом издании, рассчитанном на детскую читательскую аудиторию, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора и фальсификации истории Киевской Руси и непризнание Украинского государства.

На данный момент в перечне находится 46 запрещенных изданий.

Как сообщалось, Госкомтелерадио отменил запрет на ввоз в страну книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".