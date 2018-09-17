Госкомтелерадио запретило ввозить в Украину книгу Шария и Прилепина о Бузине

Книгу украинского блогера Анатолия Шария и российского писателя Захара Прилепина об убитом журналисте Олесе Бузине внесли в список запрещенных в Украине.

В список запрещенных внесена 201 книга Фото: pixabay.com

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины расширил список книг, которые запрещено ввозить в страну из-за антиукраинского содержания, пропаганды насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды.

В обновленный список вошли две книги: "Почему Украина не Европа", автор Виктория Путилина, а также книга "Олесь Бузина. Пророк и мученик", авторами которой являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.

По состоянию на 19 сентября в перечень внесена 201 книга.

Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве. 18 июня того же года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто. По его словам, к совершению этого преступления были причастны участники антитеррористической операции, националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба свое участие в данном преступлении отрицают.

27 июня 2017 года киевская прокуратура завершила досудебное расследование дела. 28 ноября обвинительный акт был направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский райсуд Киева.

8 июня суд принял решение, что дело об убийстве Бузины рассмотрят при участии присяжных.

1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания". Согласно закону, в страну нельзя ввозить издательскую продукцию, которая направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, пропагандирует войну, совершение террористических актов, коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику, пропагандирует государство-агрессора.

За распространение подобной продукции без наличия разрешения закон предполагает штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый следующий случай.