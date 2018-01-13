Господдержка позволит снимать 120 украинских фильмов в год, - Порошенко

Порошенко также выразил уверенность, что украинский кинематограф ждет большое будущее

Администрация Президента Украины

Президент Петр Порошенко утверждает, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее", - отметил Порошенко.

Он также напомнил, что права на украинский фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" приобрели 27 стран.

Напомним, в конце декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в 2018 году на поддержку кино государство выделит 1 млрд грн.