Госструктурам ограничат пользование сайтами с доменами ".ru" и ".ру".

Минобразования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру" в высших учебных заведениях и других учреждениях, которые относятся к министерству.

Как пишет "Украинская правда", доступ к российским доменам просят заблокировать в соответствии с Доктриной информационной безопасности, утвержденной Указом Президента No47 от 25.02.2017.

Это делается с целью "недопущения нанесения ущерба интересам Украины в информационной безопасности".

Кроме ограничения доступа к доменным зонам ".ru" и ".ру", рекомендовано не использовать в рабочих целях российские почтовики Mail.ru, Rambler и Yandex.

По данным издания, соответствующие поручения от Кабмина получили все министерства.

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