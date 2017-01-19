Государство зарегистрировало Национальную общественную телерадиокомпанию

19 января зарегистрировано Публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Запись об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Учредителем является государство в лице Кабинета министров Украины.

Уставный капитал составляет 2,54 млрд гривен.

До назначения председателя правления НОТУ его обязанности исполняет Анна Бычок, которая была заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины.

ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" является правопреемником Национальной телекомпании Украины, созданной в 1995 году.

Напомним, 28 декабря 2016 правительство утвердило устав Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В наблюдательный совет НСТУ входят: Евгений Глибовицкий, Татьяна Лебедева, Владимир Брынзак, Вадим Городской, Алексей Панич, Наталья Скрипка, Виктор Таран, Тарас Шевченко, Владимир Яворивский, Игорь Хохич, Виталий Портников, Сергей Таран, Лаврентий Малазония, Светлана Остапа, Тарас Аврахов, Вячеслав Козак, Дарья Карякина. Состав набсовета был утвержден еще 17 декабря 2015 года.

Справка

Общественное вещание - разновидность телерадиовещания, которое служит обществу, финансируется ним и подотчетно ему. Закон об общественно-правовом вещании в Украине принят в 1997 году, но до сих пор не был введен в действие.

Общественное вещание как высококачественный медиапродукт должно быть направлено на удовлетворение потребностей всех граждан общества независимо от их покупательной способности. При этом потребностям меньшинств должно уделяться особое внимание.

Основными принципами общественного вещания являются:

- универсальная направленность программ, то есть для всех граждан в равной степени, независимо от размера их доходов или принадлежности к какой- либогруппе (слою) общества;

- разнообразие и взвешенность содержания, жанров, групп зрителей и слушателей;

- дистинктивность - программы общественных вещателей отличаются от программ других вещателей, в частности, лучшим качеством, культурно-обогащающим содержанием и высоким уровнем новаций;

- независимость вещателей от политического и рыночного давления.

Видом финансирования, которое отвечает указанным критериям, считается абонентская плата.

Общественное вещание является обязательством Украины перед Советом Европы, публично поддерживается всеми ключевыми политическими игроками, а экспертная среда и представители общественных организаций единодушно признают его необходимость.