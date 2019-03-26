Группа 1+1 медиа в случае подачи иска Порошенко готова отстаивать свою правоту в суде на языке фактов и доказательств

Группа 1+1 медиа в ответ на заявление главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова о намерении кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко подать в суд на телеканал "1+1" заявляет, что все факты журналистских расследований подкреплены доказательной базой, группа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке.

"Группа 1+1 медиа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями. (...) группа 1+1 медиа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке на языке фактов и доказательств", - говорится в заявлении группы 1+1 медиа.

В медиагруппе считают, что такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании свидетельствует "о слабой и необоснованной позиции действующей власти", а также о давлении на независимые СМИ и свободу слова, что недопустимо со стороны действующего президента.

"Юристы и советники президента должны были бы знать, что путь между намерением и, собственно, иском в суд требует времени и реальных контраргументов", - отмечается в заявлении.

Телеканал "1+1" пытался получить комментарий от администрации президента относительно приведенных фактов, но ответ на многочисленные обращения не был предоставлен.