Группа KAZKA перепела свой нашумевший хит "Плакала" на английском (видео)

Всего за 2 часа с момента публикации запись собрала почти 20 тысяч просмотров и 2 тысячи "лайков".

Александра Зарицкая появилась в клипе с нарисованными под глазами "реками слез" / скриншот

Популярная украинская группа KAZKA, которая на M1 Music Awards одержала победу сразу в нескольких номинациях, презентовала английскую версию своего нашумевшего хита "Плакала".

Композиция была опубликована на канала группы в YouTube.

Всего за 2 часа с момента публикации запись собрала почти 20 тысяч просмотров и 2 тысячи "лайков".

К аудиодорожке прилагается видеоряд, на котором предстают солистка группы Александра Зарицкая в красном гольфе и шляпе и с нарисованными под глазами "реками слез".

KAZKA - CRY [OFFICIAL AUDIO] ПРЕМЬЕРА

А это оригинальная версия песни на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, первой англоязычной композицией группы KAZKA стал сингл "APART".