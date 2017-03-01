Грузинское ТВ в прямом эфире транслировало подписание соглашения о «безвизе» с ЕС

Сегодня в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашения о введении безвизового режима между странами Евросоюза и Грузией, сообщает «Интерфакс-Украина».

Церемонию подписания документа транслировали в прямом эфире грузинские телеканалы. Документ был подписан президентом Европарламента Антонио Таяни и Крисом Агиусом, который представляет Мальту — страну-председателя Совета ЕС.

На церемонии присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Сообщается, что соглашение вступит в силу через 20 дней после того, как будет опубликовано в официальном журнале ЕС. Граждане Грузии получат возможность совершать краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней с деловыми, туристическими или личными целями.

Ранее сообщалось, что 27 февраля Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении безвизового режима для Грузии.

