Гужва сделал заявление впервые после задержания

В пятницу днем, 23 июня, задержанный ранее руководитель интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва записал короткое видеообращение. Ролик был размещен на Youtube-канале "Страны".

Главный редактор не признает своей вины и выразил благодарность всем, кто оказал ему поддержку в связи со сложившейся ситуацией по сфабрикованному уголовному производству против него.

"Спасибо всем огромное за поддержку. Сейчас она очень важна для меня. Настроение хорошее, боевое. Будем сражаться. К этой провокации уже был готов давно. Поэтому неожиданностью она для меня не стала. Но ничего, прорвемся. Бывало и хуже. И те, кто развязали эту грязную историю, понесут наказание. Мы победим. Спасибо!" - заявил Гужва.

Как сообщал MIGnews.com.ua, прокуратура города Киева подозревает главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 Уголовного кодекса Украины "Вымогательство в особо крупных размерах".