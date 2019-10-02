Huawei потерял возможность устанавливать приложения Google

Несмотря на запрет, сервисы Google можно было устанавливать с помощью приложения LZ Play

Новые флагманы китайской компании Huawei Mate 30 потеряли возможность пользоваться и устанавливать приложения сервисов Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что полный запрет на использование приложений Google произошел после того, как эксперт Джон Ву во вторник опубликовал в своем блоге инструкцию по использованию приложения LZ Play, которая позволяла продолжать использовать сервисы Google на смартфонах Mate 30.

После публикации Ву, приложение и сайт, на котором можно было его скачать, стали недоступными. На данный момент пользователи имеют только интерфейс Huawei на базе Android.

Также в своем обзоре, Ву заявил, что Huawei знал о существовании приложения, позволяющего обходить запрет на использование сервисов Google.

"Совершенно очевидно, что Huawei хорошо знает об этом приложении LZPlay и явно допускает его существование", - сообщил Ву.

В Huawei заявили, что компания не имеет отношения к LZPlay.

Напомним, Huawei презентовали свой новый флагман Mate 30 19 сентября в Мюнхене. Во время презентации сообщалось, что смартфоны будут работать на системе Android, но без доступа до сервисов Google.