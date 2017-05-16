ИнАУ заявила о невозможности блокировки попавших под санкции российских сайтов

Интернет-ассоциация (ИнАУ) заявляет о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.

Об этом сообщил председатель Интернет-ассоциации Александр Федиенко.

"Блокировка информации провайдером невозможна", - заявил он.

По словам Федиенко, операторы технически не готовы реализовать такие механизмы, но кроме того, подобные решения невозможно воплотить на 100%

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие санкции против 1700 компаний и физлиц, в том числе соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", сервисов "Mail.ru" и"Yandex". В феврале министр информполитики Юрий Стець исключил возможность блокировки в Украине российских соцсетей, поскольку этот вопрос не урегулирован законодательно.