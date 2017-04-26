Индекс свободы СМИ: Украина поднялась на пять позиций, по сравнению с 2016-м годом

В организации Репортеры без границ заявили, что улучшение позиций Украины объясняется уменьшением насилия против журналистов

Международная организация Репортеры без границ опубликовала новый индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2017 год, в котором Украина поднялась на пять позиций, по сравнению с 2016-м, до 102-го места. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на сам рейтинг.

Улучшение объяснили уменьшением случаев насилия против журналистов. Показатели организация рассчитывает на основе ряда параметров, в частности разнообразия медиа и их независимости, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности.

Организация также заявила о сужении свободы прессы в ряде демократических стран, в частности в США, которые потеряли две позиции и оказались на 43-м месте. Польша во время правления правоконсерваторных сил потеряла семь позиций и заняла 54-е место из-за усиления контроля власти за общественным вещателем. Также ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40-е место), Нидерландах (5-е) и Канаде (22-е).

Россия осталась на 148-м месте из-за давления на оппозиционные СМИ, Турция с жесткими мерами после неудачного госпереворота потеряла четыре позиции и заняла 155-е место.

Во главе же рейтинга оказались Норвегия и Швеция, которые улучшили свои результаты благодаря либеральному доступу к публичной информации и законодательству, которое защищает источники журналистов.

12 декабря 2015 года сообщалось, что в рейтинге Репортеров без границ Украина оказалась на 129 месте.