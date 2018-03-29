Индия требует Facebook предоставить данные по "делу Cambridge Analytica"

Правительство Индии направило уведомление компании Facebook , попросив предоставить подробную информацию о возможном нарушении данных и манипулировании индийским избирательным процессом со стороны соцсети или ее партнеров.

Об этом сообщает The Times of India.

Соответствующие данные власти просят предоставить до 7 апреля

"МИД обратился к основателю Facebook Марку Цукербергу, чтобы узнать, были ли личные данные индийских избирателей и пользователей скомпрометированы компанией Cambridge Analytica или любым другим образом, и если да, то каким", - говорится в сообщении.

Правительство также задало вопрос Facebook о мерах, которые компания предпринимает для защиты данных пользователей.

Кроме того, правительство задало вопрос о том, предприняли ли в Facebook какие-либо "упреждающие меры" для обеспечения безопасности, безопасности и конфиденциальности таких крупных пользовательских данных и для предотвращения их неправильного использования какой-либо третьей стороной.

Как известно, сейчас социальная сеть Facebook проводит собственное расследование относительно связи своих сотрудников с посторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. Руководство фирмы выяснило, что сотрудники Facebook Джозеф Канселлор (Joseph Chancellor) и Александр Коган (Aleksandr Kogan) являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica.

Предполагается, что Cambridge Analytica применяла эту информацию, в частности, для политической рекламы в рамках кампании Дональда Трампа. В Facebook заявили, что в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей.

28 марта в Федеральный суд штата Калифорния (США) поступил первый иск против компании Facebook, связанный с утечкой данных пользователей. 24 марта стало известно, что капитализация компании Facebook за неделю упала на 58 миллиардов долларов на фоне скандала вокруг утечки данных пользователей.

21 марта офис комиссара по защите личной информации в Канаде начал расследование по делу о предполагаемой передаче доступа к данным пользователей Facebook.

21 марта генерального директора британской компании Cambridge Analytica Александра Никса отстранили от работы в связи с обвинениями в использовании личных данных около 50 млн пользователей Facebook в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

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