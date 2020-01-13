Иностранные СМИ оценили действия Украины после катастрофы самолета МАУ

8 января 2020 года в Тегеране военные сбили самолет Международных авиалиний Украины, на его борту погибли 176 человек. Иран официально признал, что самолет был сбит ракетой через три дня после авиакатастрофы - 11 января.

Украина в день авиакатастрофы отправила в Иран группу специалистов для расследования. По словам главы СНБО Алексея Данилова, именно доказательства, найденные этой группой, изменили позицию Ирана, который первые три дня отрицал свою ответственность, несмотря на заявления СМИ и лидеров нескольких государств. Данилов также заявил, что украинские эксперты поняли, что самолет был сбит ракетой, через три часа после того, как начали работу на месте катастрофы.

НВ публикует комментарии иностранных СМИ о действиях Украины в связи с авиакатастрофой в Тегеране.

The Washington Post - Украина знала, что рейс 752 был сбит, но старалась не враждовать с Ираном

Задолго до того, как Иран признал, что в среду сбил рейс 752 Международных авиалиний Украины под Тегераном, Украина поняла, что самолет был уничтожен ракетой. Но руководство страны шло по осторожному дипломатическому пути.

"Для них уже не было аргументов, чтобы все это отрицать", - заявил The Washington Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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По словам Данилова, то, что президент Украины Владимир Зеленский попросил их (официальных лиц США, лидеров Канады и Великобритании - ред.) поделиться с ним информацией, но не стал обнародовать какие-либо выводы Украины, было стратегическим решением.

В Украине знали, что самолет МАУ был сбит, но не противостояли Ирану из-за осторожности - Washington Post

У Зеленского, оказавшегося между США и Ираном после того, как удар американского беспилотника убил генерал-майора Касема Сулеймани, ... была трудная задача обеспечить "сотрудничество западных покровителей и Ирана так, чтобы не быть втянутым в нарратив какой-либо из сторон ирано- американского конфликта", - говорит Кэтрин Квинн-Джадж, киевский аналитик Международной кризисной группы.

"Зеленский снова смог удержать тонкий дипломатический баланс, и вышел из ситуации, не ударив в грязь лицом. Для политического новичка у него, похоже, есть хорошее чутье того, как усмирить противоборствующие группы, чтобы защитить интересы Украины", - говорит научная сотрудница Центра Уилсона Нина Янкович.

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В видеообращении к украинцам в воскресенье Зеленский был мрачным, но триумфующим.

"Мы работали систематически, без истерик, с одной целью: для достижения результатов, чтобы узнать правду об обстоятельствах крушения", - сказал он.

Los Angeles Times - Послание президента Украины Ирану: "Мы настаиваем на полном признании вины"

Президент Украины призвал Иран полностью признать свою "вину" в падении пассажирского лайнера в среду, в результате чего погибли 176 человек.

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В одном из своих самых сильных заявлений после катастрофы президент Владимир Зеленский сказал, что он ценит, что Иран признал то, что произошло, но потребовал больше ответов.

"Иран был вынужден признать вину из-за доказательств, представленных в совокупности США, Канадой, Великобританией и другими. Вчера в Киеве дипломаты США передали украинским властям все доказательства, включая данные, полученные со спутников", - заявил в интервью Los Angeles Times политолог и глава консалтинговой компании Berta Тарас Березовец.

Катастрофа вновь поставила в центр внимания Зеленского - бывшего комика и актера, победившего на выборах в апреле прошлого года с большим отрывом.

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В отличие от США Украина поддерживает дипломатические отношения с Ираном.

The Guardian - Украина борется с трагедией, глобальными конфликтами - и собственной репутаций

По словам обозревателей, авиационная катастрофа в Иране усиливает ощущение, что над страной сгущаются тучи, пишет Шон Волкер.

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В Украине трагедия вызвала шокирующее ощущение двойного дежавю. Во-первых, есть неизбежные сравнения с MH17, сбитым на востоке страны пять лет назад. Но есть также всеобъемлющее чувство замешательства по поводу того, что страна опять оказалась втянутой в чужой конфликт.

"Похоже, над Украиной сгущаются тучи. Она ведет войну против России и стала частью политической войны в США. Эта трагедия снова ставит Украину в центр конфликтов, которые не имеют к ней никакого отношения", - говорит Алина Полякова из Института Брукингса.

"Это катастрофа. Украина сейчас имеет репутацию места, которое может вызвать самые разные проблемы. Это противоположность всего, ради чего мы работали", - заявил Павел Климкин, который до августа прошлого года был министром иностранных дел страны.

Взаимодействие администрации Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским было крайне презрительным.

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То, как американцы поделились с Украиной доказательствами о ракете, которая попала в самолет, похоже, соответствует этой схеме.

В четверг источники в Вашингтоне информировали журналистов, что у них есть доказательства того, что иранцы сбили самолет. Источники в Лондоне проинформировали об этом The Guardian, и канадский премьер Джастин Трюдо был достаточно уверен в этом, чтобы сделать публичное заявление, обвиняя Тегеран.

Но никто не удосужился поделиться доказательствами с украинцами, что привело к тому, что Зеленский написал в пятницу утром горестный текст в Facebook, призывающий западные страны делиться своими разведданными.

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Дома Зеленского критиковали за то, что он оставался осторожным, в то время как другие лидеры публично обвиняли Иран, но трудно понять, что он мог сделать, не получив доказательств.

Также возможно, что его осторожная риторика о том, кто был ответственен за сбивание самолета, действительно сыграла в пользу Украины. Это значит, что украинская следственная группа на местах получила доступ к месту катастрофы, где они, по-видимому, нашли достаточно доказательств ракетного удара, чтобы заставить иранцев публично признать в субботу утром то, что они знали со среды.

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Зеленский и его команда должны молиться о том, чтобы год прошел без происшествий, после чего в Белом доме произойдут перемены и начнется новая глава американо-украинских отношений при президенте-демократе. Однако, исходя из последних нескольких месяцев, Киев может не получить желаемого.

"Я даже не знаю, чего ожидать дальше. Когда в стране наконец наступит период везения?" - задается вопросом украинская журналистка Кристина Бердынских в своем посте в Twitter.

Associated Press - Иранская авиакатастрофа и обвинения в ракетном ударе поставили в тупик президента Украины

В то время как вокруг вопроса о том, что стало причиной гибели украинского авиалайнера в Иране обвинения сталкиваются с опровержениями, в центре внимания оказался президент Украины.

Президент Владимир Зеленский в пятницу обратился к западным странам с просьбой представить доказательства их заявлений днем ранее о том, что иранская зенитная ракета сбила самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Хотя это заявление произвело впечатление его неосведомленности на фоне резких претензий со всех сторон, похоже, он следовал дальновидной стратегии ради контроля ущерба. Украина слишком хорошо знает, как воздушная катастрофа может спровоцировать водоворот слухов и дезинформации.

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Катастрофа - это сложное дело для Зеленского, который вступил в должность менее восьми месяцев назад без какого-либо политического опыта. Его призыв предоставить доказательства об авиакатастрофе и избегание серьезных претензий могли быть нерешительностью новичка, но пока это удерживало тлеющий кризис от того, чтобы он открыто разгорелся.