Instagram позволит удалять сразу большое число негативных комментариев

Социальная сеть Instagram объявила о введении новых функций для борьбы с травлей в интернете — теперь пользователи смогут удалять сразу много нежелательных комментариев и блокировать несколько человек одновременно.

«Теперь вы можете удалять несколько комментариев и блокировать или ограничивать нескольких человек сразу. Вы также можете определять, кто может отмечать или упоминать вас в Instagram»,— говорится в сообщении соцсети в Twitter.

На сайте Instagram нововведение объясняется тем, что «справляться с потоком отрицательных комментариев бывает слишком сложно». В соцсети заявили, что согласно первым отзывам пользователи довольны: это позволяет тем из них, кто имеет большое число подписчиков, поддерживать «позитивную обстановку в своем аккаунте».

В прошлом Instagram уже вводила функции для защиты пользователей от травли в интернете. В частности, был разработан механизм, выявляющий оскорбительные комментарии. Также соцсеть ввела функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.