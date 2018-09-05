Instagram создает отдельное приложение для покупок

По данным источников The Verge, Instagram работает над новым автономным приложением, посвященным шопингу. Оно будет называться IG Shopping и позволит аудитории сервиса просматривать коллекции товаров у продавцов, на которых они подписаны. Также появится возможность покупать их непосредственно в приложении. Instagram отказался комментировать эту информацию.

Более 25 млн компаний имеют учетные записи в соцсети, 2 млн из них являются рекламодателями, заявляла главный операционный директор Facebook (владелец Instagram) Шерил Сэндберг в своем последнем отчете о прибыли. Четыре из пяти пользователей Instagram следят по крайней мере за одним брендом. Создание автономного приложения позволило бы соцсети предоставить отдельную площадку для ритейла и увеличить доходы.

Некоторые компании уже продают Instagram инструменты для рекламодателей. Например, Four Sixty позволяет предприятиям оплачивать создание фотогалерей-магазинов, модерацию контента, планирование сообщений и другие сервисы. Магазин приложений Shopify содержит десятки плагинов, связанных с продвижением и управлением бизнесом на базе Instagram.

Instagram начала тестировать функцию покупок в приложении в ноябре 2016 года, а в марте 2017 года полностью запустила инструмент. Компании могут помечать на постах отдельные продукты, позволяя аудитории делать покупки непосредственно рядом с фотографией.

Возможность шопинга будет не единственной функцией Instagram, которая будет выделена в отдельное приложение. С декабря 2017 года компания тестирует Direct — новое приложение для обмена сообщениями. В этом июне соцсеть представила приложение IGTV, конкурента YouTube, в котором можно постить вертикально снимаемые видео до часа (в Instagram не более минуты).