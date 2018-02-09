"Интер" будет ежедневно рассказывать все самое интересное о зимней Олимпиаде

Уже в эту пятницу состоится открытие Зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане. А с 8 февраля в программе "Утро с Интером" стартует новая рубрика - "Олимпийское утро", посвященная масштабному спортивному событию.

На Олимпиаду в Пхенчхан на весь срок Игр поехали съемочные группы только двух украинских телеканалов. Одна из них - команда программы "Утро с Интером". Телезрители "Интера" смогут почувствовать себя в эпицентре крупнейших международных соревнований по зимним видам спорта благодаря увлекательным репортажам и эксклюзивным интервью журналистов.

"Для нас Олимпийские игры - одно из самых важных событий года, поэтому освещать его будем максимально широко, - комментирует специальный корреспондент программы "Утро с Интером" Андрей Чернышков. - Каждый день в утреннем эфире "Интера" - эксклюзивные материалы о том, что интересного происходит на зимней Олимпиаде. И, конечно, мы будем следить за успехами украинской сборной, особенно - за командой по биатлону. В этом виде спорта у нас больше всего шансов выиграть медали".

20 дней съемочная группа "Утра с Интером" проведет в Южной Корее, чтобы рассказать телезрителям о том, что происходит на соревнованиях, и показать олимпийское "закулисье" - то, чего не "видят" камеры на стадионах.

"Мы поселились недалеко от арены, где состоится церемония открытия, в десяти минутах езды от биатлонного стадиона и рядом с олимпийской деревней, где проживают спортсмены, - говорит Андрей Чернышков. - В этих местах бурлит олимпийская жизнь. Но рассказывать планируем не только о спортивных результатах, но и обо всем, что происходит вокруг Игр. Например, познакомим зрителей "Интера" с Южной Кореей, ведь это очень необычная страна.

Олимпиада проходит в одном городе - Пхенчхане. А мы посетим другие большие города - Сеул, Пусан, Инчхон, Тэгу. Мы хотим побывать на соревнованиях по всем 15-ти зимним видам спорта. Показать их особенности, эмоции, болельщиков, ведь в каждом спорте - своя уникальная группа поддержки. Обещаем: будет интересно!"

2000.ua

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