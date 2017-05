Интернет атаковал новый вирус-вымогатель

Вирус-вымогатель XData требует от 5 800 до 58 тыс. грн за разблокирование компьютера

В глобальной сети распространяется новый вирус-вымогатель XData, сообщает AIN.

Вирус шифрует все файлы с помощью алгоритма AES. Способов расшифровки без оплаты выкупа пока не найдено. Злоумышленники запрашивают от 0,1 до 1 биткоина в зависимости от объема зашифрованных данных и того, пострадал отдельный компьютер или сеть компании.

Напомним, курс биткоина составляет более $2 100, а значит выкуп - от 5 800 до 58 000 грн.

Как XData распространяется и заражает компьютеры пока не известно.

Стандартными путями для вирусов-вымогателей являются фишинговые атаки через электронные письма с зараженными вложениями, использование эксплойтов ОС, фальшивые рекламные ссылки, зараженные установщики и другие. Среди украинских пострадавших - в основном компьютерные сети компаний.

После шифрования все файлы имеют расширение .~xdata~. Вирус не меняет фон рабочего стола, а лишь располагает в основных директориях текстовый файл How Can I Decrypt My Files. В нем объясняется, что чтобы расшифровать файлы необходимо отправить специальный ключ по одному из email-адресов.

Напомним, что в середине мая компьютеры атаковал вируса-вымогатель WannaCrypt.