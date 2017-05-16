Интернет-провайдер "Триолан" прокомментировал запрет ВКонтакте в Украине

Совладелец интернет-провайдера "Триолан" Владимир Сидоренко прокомментировал указ президента Петра Порошенко о введении санкций в отношении российских компаний и их "дочек".

Об этом Сидоренко рассказал ЭП.

"Услышал буквально 10 минут назад, поэтому сложно сформулировать мнение не чисто с точки зрения отношения к нему (указу, ЭП), а с точки зрения его реализации", - прокомментировал сложившуюся ситуацию Сидоренко.

Как отметил совладелец интернет-провайдера, он поставил задачу инженерам проработать сейчас, насколько это вообще реализуемо.

"Сейчас ситуация такая, мы вообще никакой трафик сети не анализируем и не блокируем. Это как труба, что там идет - мы не знаем. Как теперь выявлять, что блокировать, а что не блокировать?", - отметил Сидоренко.

По его словам, для начала компания должна понять, насколько это вообще "технически подъемно".

"Потому что если мы не сможем этого сделать - то тут хоть законы, хоть не законы, а как это сделать? Конечно, мы сейчас думаем о реализации этого закона и как его исполнить, но всегда же есть возможность - vpn, proxy, и ещё разные способы - как человек может получить этот доступ", - прокомментировал Сидоренко

"Будем изучать, как это решение будет применяться: будут ли проверки, штрафы, и как они будут это доказывать", - добавил он.

К слову, пользователи соцсетей реагируют на такой запрет своеобразно. Есть те, кто поддерживает такие мероприятия и считают, что это нужно было сделать уже давно, а есть и те, кто считают это ущемлением своих прав. Украинские музыканты говорят, что ВКонтакте аудитория лучше реагирует на творчество, чем в других соцсетях, пишет Униан.

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

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