Испания оштрафовала Facebook на 1.2 млн евро за сбор данных пользователей

Испанские власти оштрафовали Facebook на 1,2 миллиона евро за хранение и передачу личных данных пользователей для рекламы.

Об этом 11 сентября сообщает издание El Pais.

Сообщается, что социальная сеть собирала личную информацию пользователей, но не предупреждала, на какие именно цели. Еще одним нарушением стало то, что данные продолжали сохраняться после того, как их уже использовали.

"Агентство объявляет о существовании двух серьезных и одного очень серьезного нарушений закона об охране информации (LOPD) и облагает штрафом компанию Facebook в размере 1,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщил регулятор в сфере защиты данных в Испании, политика конфиденциальности Facebook содержит "общие и неясные условия", которые не предусматривают получение разрешения на обработку персональных данных. В Facebook изданию сообщили, что принимают решение испанских властей к сведению. Вместе с тем в компании отметили, что намерены обжаловать данное решение.

"Пользователи сами выбирают, какую информацию хотят добавить в свой профиль, включая данные о религиозных убеждениях. Мы не используем эту информацию для рекламного таргетирования ", - заявили в компании.