Из Google исчезнет реклама криптовалют

Google намерена запретить в своей рекламной сети любую рекламу криптовалют, ICO, криптовалютных бирж и криптокошельков. Обновленные условия рекламной политики начнут действовать с июня 2018 года.

Сообщается, что под запрет также попала реклама бинарных опционов и финансовых инструментов с высоким риском. В компании заявили, что сфера криптовалют несет в себе множество вреда для потребителей в данной сфере, поэтому подходить к ней будут с особой осторожностью. К слову, в 2017 году компания Google заработала на рекламе на 20% больше, чем в предыдущем году.

В январе текущего года запрет на рекламу криптовалют ввела социальная сеть Facebook. Однако это не смогло полностью остановить рекламодателей: они умудрились изменить написание слова "биткоин" в своих объявлениях.

Ранее сообщалось, что центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют может получить Международный валютный фонд. По словам главы МВФ Кристин Лагард, на сегодняшний день рынок цифровых валют имеет множество рисков.