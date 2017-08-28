Из-за ошибки Google половина Японии осталась без интернета

28 августа 2017, 16:20
 Масс-медиа Источник: Газета.RU (Россия)

Небольшая ошибка компании Google привела к тому, что на территории Японии возникли трудности с доступом к интернету. Об этом сообщает The Next Web.

Сотрудники компании ввели неверные данные в протоколе динамической маршрутизации, из-за чего клиенты крупных японских провайдеров не могли подключиться к интернету или наблюдали крайне низкую скорость соединения на протяжении нескольких часов. Представитель Google извинился за этот инцидент и добавил, что ошибка была исправлена в течение восьми минут с момента обращения.

К счастью, отключение интернета в Японии не привело к авариям и другим чрезвычайным ситуациям.

Источник: Газета.RU (Россия)
 
 
 