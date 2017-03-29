Из-за Самойловой Украину могут исключить из "Евровидения"

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что из-за действий СБУ в отношении россиянки Юлии Самойловой Украину могут исключить из конкурса. Об этом организатор Евровидения заявила в интервью швейцарскому изданию Blick, передает информационный портал 24.

По словам Ингрид Делтенре, такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым. Она расстроена тем, что музыкальный конкурс используется для политических игр власти.

"Евровидение должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга", - подчеркнула гендиректор EBU.

Делтенре отметила, что в ответ на запрет въезда представительницы от России Юлии Самойловой организаторы Евровидения намерены наложить санкции на Украину - исключить страну из участия в Евровидении.

Генеральный директор Европейского вещательного союза добавила, что сейчас продолжаются переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко над поиском выхода из сложной ситуации, которая сложилась вокруг представительницы от России.

Как подытожил журналист издания, со слов Делтенре понятно - если решение между EBU и украинскими властями не будет достигнуто в течение нескольких ближайших недель, то вполне вероятно, что Европейский вещательный союз будет вынужден объявить санкции против Украины - временное исключение из конкурса Евровидение.

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