Издатель The New York Times призвал Трампа прекратить нападки на СМИ

Издатель американского издания The New York Times Артур Сульцбергер заявил, что риторика президента США Дональда Трампа в отношении СМИ может стать поводом для расправы над журналистами.

Издатель американского издания The New York Times Артур Сульцбергер обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить нападки на представителей СМИ. Об этом шла речь на встрече 20 июля, приглашение на которую, по словам Сульцбергера, он принял, чтобы "выразить свою обеспокоенность по поводу глубоко тревожной антиреспубликанской риторики президента", пишет издание.

"Я сказал ему, что, хотя фраза "фейковые новости" не соответствует действительности и наносит вред, я гораздо больше обеспокоен тем, что он называет журналистов врагами народа", - отметил издатель.

Он выразил мнение, что подобная риторика может служить оправданием для расправы над журналистами в других странах. Сульцбергер считает, что подобная позиция "ставит под угрозу демократические идеалы США".

Трамп, в свою очередь, в Twitter сообщил об "очень интересной встрече" с Сульцбергером. Он рассказал, что стороны обсудили в том числе проблему распространения так называемых фейковых новостей.

"Долго обсуждали вопрос о большом количестве фейковых новостей, которые распространяются прессой, и как фейковые новости переросли в выражение "враги народа". Жаль!" - написал президент США.

Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, "Enemy of the People." Sad! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

Трамп назвал некоторые американские издания "ненавистниками Трампа в умирающей газетной индустрии", а издания New York Times и Washington Post упрекнул в том, что они пишут "плохие статьи на фоне очень позитивных достижений".

...dying newspaper industry. No matter how much they try to distract and cover it up, our country is making great progress under my leadership and I will never stop fighting for the American people! As an example, the failing New York Times... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.

В январе 2017 года американский президент раскритиковал оба издания за "неправильную позицию" по отношению к нему.

17 января 2018 года Трамп назвал The New York Times победителем в придуманном им самим конкурсе на получение "премии за фейковые новости".

В июле президент заявил, что оба издания через семь лет "ждет крах".