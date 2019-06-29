Израильский вирус атакует устройства Apple

Вирус с израильским IP-адресом, как было установлено, атакует компьютеры Mac Apple через приложения, загруженные в интернете.

Вирус, названный OSX/Linker, был обнаружен сотрудниками кибербезопасности Intego. Intego, которая специализируется на продуктах Apple, является дочерней компанией Cape, которая принадлежит Тедди Саги и работает в 160 странах с более чем миллионом пользователей.

Intego опубликовал инструкции о том, как убедиться, что ваш Mac не заражен. Компания также выпустила обновление для своей антивирусной программы, которая устраняет вирус. "Новый вирус еще раз доказывает, что продукты Apple также уязвимы для хакерских атак. Мы рекомендуем пользователям Mac, iPad и iPhone не полагаться на миф о том, что продукты Apple более защищены, чем другие, и принимать все необходимые меры", - сказал Идо Эрлихман, генеральный директор Cape.