Кібератака на Нацполіцію: фахівці з'ясували, як зламали сайт

Фахівці з кібербезпеки вже з'ясували, яким чином цього тижня хакери зламали сайт Національної поліції. Вони запустили для цього шкідливе програмне забезпечення.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров, передає сайт МВД.

За його словами, розслідування хакерської атаки на сайт Національної поліції триває.

"Однак фахівці вже встановили, яким чином зловмисники впровадили шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба приймати, щоб подібне не сталося і як посилювати наш кіберзахист і киберстійкість", - додав Гончаров.

Нагадаємо, 23 вересня було зламано ресурси Національної поліції. У зв'язку з цим на деяких сторінках обласних управлінь поліції були поширені фейки, в тому числі про нібито аварію на Рівненській АЕС та загибель військовослужбовців у різних регіонах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже заявив, що кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій проти України. Крім того, для підвищення кібербезпеки до рядів кіберполіції оголосили великий набір фахівців.



