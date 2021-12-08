Кіберполіція почала розслідування щодо сайту «Миротворець» після звернення омбудсмана

Розслідування розпочате після звернення до правоохоронців уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті бази «Миротворець».

Справу порушили після звернення до правоохоронців уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової через внесення до бази «Миротворця» 13-літньої мешканки окупованої Луганщини Фаїни Савенкової.

Розслідування здійснюється за статтею 182 Кримінального кодексу України – «Порушення недоторканності приватного життя». Максимальна санкція статті – арешт до шести місяців або позбавлення чи обмеження волі до п’яти років.

Савенкову внесли до бази «Миротворця» через участь у фестивалі «Зірки над Донбасом», який відбувся на окупованих територіях.

Денісова вказувала, що сайт порушує права дитини, публікуючи особисті дані Савенкової. За словами омбудсмана, Україна взяла на себе зобов’язання перед ООН захищати дітей, яких торкається збройний конфлікт. Омбудсман вимагала вилучити дані про дитину з бази й закрити її.

У Кіберполіції Суспільному повідомили, що надіслали запити «Миротворцю» щодо наявності в списках на їхньому сайті інших малолітніх та неповнолітніх дітей «з метою перевірки викладених у зверненні (Денісової) обставин».

Як показало розслідування StopFake, російська пропаганда використовувала Савенкову для звинувачення України у «воєнних злочинах» на Донбасі на рівні ООН та ЮНІСЕФ.

Сайт «Миротворець» створений у 2014 році, він відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

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