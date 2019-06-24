Кінотеатри Грузії відмовилися від фільмів російською мовою

Найбільша в країні мережа кінотеатрів Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в знак солідарності з учасниками акцій протесту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Кінотеатри в Тбілісі з початку акцій протесту перестали показувати фільми російською... Фільми тепер можна подивитися грузинською та англійською мовами", - йдеться в повідомленні.

Раніше показ фільмів російською мовою призупинила найбільша європейська мережа кінотеатрів Cavea. Як повідомляє Грузія Online, у компанії підтвердили, що рішення було прийнято "у зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні - на знак солідарності з учасниками антиоккупационной акції".

У компанії не уточнюють, чи будуть відновлені російськомовні сеанси. Читайте також: Футболісти грузинських клубів вийшли в антиросійських футболках

Як повідомляв Укрінформ, у Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, бо перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежними державами сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

20 червня протести переросли у сутички з поліцією. За даними ЗМІ, постраждали 240 осіб, у тому числі 30 журналістів.