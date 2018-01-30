Кабмін обіцяє за пару років швидкий інтернет і "цифровізацію"

Уряд планує, що до 2020 року понад 70-80% території України буде покрито широкосмуговим доступом до інтернету.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку й торгівлі Степан Кубів, презентуючи план цифровізації економіки України на Digital Talks із прем'єр-міністром, повідомляє Мінекономрозвитку

"Для успішного "цифрового" стрибка в Україні треба забезпечити доступ до швидкісного інтернету. Це основа цифрової економіки. Ще треба вдосконалити цифрове законодавство та сформувати цифрові компетенції громадян", - сказав він.

"Лише 5,5 мільйони громадян мають доступ до високошвидкісного інтернету. До 2020 плануємо мати покриття широкосмуговим доступом до інтернету понад 70- 80% території України. Для цього розраховуємо залучити додаткові інвестиції", - заявив Кубів.

Він зазначив, що уряд запроваджує обов'язковість цифрового формату для усіх нових рішень державних органів та органів місцевого самоврядування.

"Принцип "цифровий за замовчанням" дозволить поступово цілком перейти у цифрову площину і попрощатися із застарілими звичками та методами роботи", - сказав Кубів.

Він додав: "Ми створюємо координаційний центр з цифровізації, проектні групи якого будуть працювати за окремими напрямками цифрової трансформації, такими як: громадська безпека, освіта, агросектор, охорона здоров'я, електронна демократія, безготівкові розрахунок та багато іншого".

"Завдяки цифровізації ВВП може додатково зрости на +2 % у 2019 році, +3% у 2020 році, +6% у 2021 році", - заявив міністр економічного розвитку.

Олена Рощенко, УП