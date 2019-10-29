Кабмин подписал меморандум с операторами по покрытию всей территории Украины интернетом

Премьер-министр Украины подписал меморандум с крупнейшими операторами мобильной связи по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета.

Соответствующее подписание состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября, передает "Громадське".

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация всей страны. В каждом уголке нашей страны должны быть доступны качественная связь и интернет. И мы сделаем для этого все необходимое", - сообщил премьер- министр Алексей Гончарук во время подписания документа.

Меморандум правительство подписало с крупнейшими мобильными операторами Украины, компаниями "Интертелеком", "Лайфсел", "Водафон" и "Киевстар".