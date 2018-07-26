Кабмин принял стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабинет министров Украины принял стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает 112 Украины.
В соответствии с документом, который есть в распоряжении "РБК-Украина", в разработанной Министерством информационной политики стратегии говорится о том, что полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса.
Поэтому в условиях ограниченного вещания и доступа к другим украинским СМИ, в частности интернет-изданий, особое внимание будет уделяться следующим направлениям:
- расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;
- создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;
- обеспечение возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;
- проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.
Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания намерен ввести санкции в отношении российских СМИ в Крыму.
Накануне сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно подконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму.