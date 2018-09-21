Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств РФ

Кабмин просит ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Кабинет министров Украины принял решение об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против российских издательств. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Как отмечается, Кабмин просит СНБО ввести санкции против издательств, которые распространяют книги с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

"Правительство приняло решение об обращении к СНБО о введении персональных экономических санкций против российских издательств, которые являются лидерами по производству и распространению книг, содержащих прямые призывы к нарушению территориальной целостности Украины и уничтожению украинского государства", - написал он.

Уряд ухвалив рішення про звернення до РНБО щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських видавництв, які є лідерами у продукуванні та поширенні книг, що містять прямі заклики до порушення територіальної цілісності України та знищення Української Держави - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 21, 2018

Напомним, в мае Кириленко подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Госкомтелерадио предложил правительству ввести экономические санкции к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издание антиукраинского содержания.

По данным ведомства, в течение 2015 - 2018 годов осуществляется постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству.

По результатам мониторинга в такой перечень внесены 172 издания от 35 издательств. Это, в частности, такие российские издательства, как "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и другие.

В этой связи Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций в отношении юридических лиц РФ, которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания.