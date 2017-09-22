Кабмин разрешил операторам блокировать абонентов из-за спама

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает значительное расширение перечня нарушений, за которые операторы и провайдеры имеют право отключать абонентам услуги. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Так, абоненту могут отказать в обслуживании за рассылку спама, передачу сообщений о проведении акций, розыгрышей, конкурсов, предоставлении услуг, продуктов, товаров, которые не заказывались, сообщений с предложениями по пополнению лицевого счета, которые поступают не от оператора.

Кроме того, предоставление услуг может быть прекращено, если оператор установит, что абонент занимается распространением компьютерных вирусов (вредных программных средств), рефайлом, аномальной интенсивностью вызовов (регулярные звонки в одном и том же направлении, продолжительностью более одного часа на сети другого оператора), зацикливанием трафика и прочее.

InternetUA