Кабмин выделил дополнительно 500 млн гривен на поддержку украинского кино

Правительство приняло решение о предоставлении дополнительных 500 млн гривен на производство кинопродукции в Украине.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании Кабинета министров в среду, передает УНН.

"Украинское кино становится мировым трендом. Сегодня мы примем решение о предоставлении дополнительных 500 млн грн поддержки на производство кинопродукции в Украине", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание .

По словам министра культуры Евгения Нищука, который представил соответствующее решение, объем выделенных на кинематографию средств из госбюджета растет ежегодно. В 2018 году эта сумма составляет 1 млрд гривен, при том, что в 2014 году было выделено 25 млн гривен, в 2017 году - 500 млн гривен.

Напомним, 23 марта 2017 Верховная Рада приняла Закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", согласно которому иностранным продакшнам возвращается часть бюджета их проектов, которые они снимают в Украине. Впрочем, несмотря на то, что закон уже действует, пока что полностью не удается запустить его работу: прежде Госкино должно подготовить соотвествующие документы, а Минкульт - сформировать экспертный совет.

Кроме того, на tax rebates не хватает денег, выделенных в этом году на кино из бюджета: как известно, 1 млрд грн был разделен между Госкино и Министерством культуры.