Как не стать жертвой вируса Petya. Инструкция

Petya вирус — это очередной вымогатель, который блокирует файлы пользователя.

Этот вымогатель может быть очень опасным и заразить любой ПК, но его основной целью являются компьютеры немецких компаний. Эта вредоносная программа входит в компьютеры жертвы и скрытно осуществляет свою деятельность, и компьютер может оказаться под угрозой. Petya шифрует файлы алгоритмами RSA-4096 и AES-256, он используется даже в военных целях. Такой код невозможно расшифровать без приватного ключа. Подобно другим вимогателям, как Locky virus, CryptoWall virus, и CryptoLocker, этот приватный ключ хранится на каком-то удаленном сервере, доступ к которому возможен только заплатив выкуп создателем вируса.

В отличие от других программ-вымогателей, после того как этот вирус запущен, он немедленно перезапускает ваш компьютер, и когда он загружается снова, на экране появляется сообщение: “НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВАШ ПК! ЕСЛИ ВЫ ОСТАНОВИТЕ ЭТОТ ПРОЦЕСС, ВЫ МОЖЕТЕ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ВАШИ ДАННЫЕ! ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ КОМПЬЮТЕР ПОДКЛЮЧЕН К ЗАРЯДКЕ!”. Хотя это может выглядеть как системная ошибка, на самом деле, в данный момент Petya молча выполняет шифрование в скрытом режиме. Если пользователь пытается перезагрузить систему или остановить шифрования файлов, на экране появляется мигающий красный скелет вместе с текстом “НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ!”. Наконец, после нажатия клавиши, появится новое окно с запиской о выкупе. В этой записке, жертву просят заплатить 0.9 биткойнов, что равно примерно $400. Тем не менее, это цена только за один компьютер; поэтому, для компаний, которые имеют множество компьютеров, сумма может составлять тысячи. Что также отличает этого вымогателя, так это то, что он дает целую неделю чтобы заплатить выкуп, вместо обычных 12-72 часов которые дают другие вирусы этой категории.

Более того, проблемы с Petya на этом не заканчиваются. После того, как этот вирус попадает в систему, он будет пытаться переписать загрузочные файлы Windows, или так называемый загрузочный мастер записи, необходимый для загрузки операционной системы. Вы будете не в состоянии удалить Petya вирус с вашего компьютера, если вы не восстановите настройки загрузочного мастера записи (MBR). Даже если вам удастся исправить эти настройки и удалить вирус из вашей системы, к сожалению, ваши файлы будут оставаться зашифрованными, потому что удаление вируса не обеспечивает расшифрование файлов, а просто удаляет инфекционные файлы. Конечно, удаления вируса имеет важное значение, если вы хотите продолжить работу с компьютером. Мы рекомендуем использовать надежные антивирусные инструменты, как Reimage, чтобы позаботиться о удалении Petya.

Как распространяется этот вирус и как он может войти в компьютер?

Petya вирус обычно распространяется через спам сообщения электронной почты, которые содержат загрузочные Dropbox ссылки для файла под названием “приложение folder-gepackt.exe” прикрепленные к ним. Вирус активируется, когда загружен и открыт определенный файл. Так как вы уже знаете, как распространяется этот вирус, вы должны иметь идеи, как защитить свой компьютер от вирусной атаки. Конечно, вы должны быть осторожны, с открытием электронных файлов, которые отправлены подозрительными пользователями и неизвестными источниками, представляющие информацию, которая не относиться к той, которую вы ожидаете. Вы также должны избегать письма, относящиеся к “спам” категории, так как большинство поставщиков услуг электронной почты автоматически фильтруют письма, и помещают их в соответственные каталоги. Тем не менее, вы не должны доверять этим фильтрам, потому что, потенциальные угрозы могут проскользнуть через них. Также, убедитесь, что ваша система обеспечена надежным антивирусным средством. Наконец, всегда рекомендуется держать резервные копии на каком-то внешнем диске, в случае возникновения опасных ситуаций.

Как я могу удалить вирус Petya с моего ПК?

Как ми уже упоминали, удаление вируса Petya имеет важное значение для безопасности ваших будущих файлов. Также, восстановления данных с внешних накопителей, может выполняться только тогда, когда вирус и все его компоненты полностью удалены с ПК. В противном случае, Petya может проникнуть и заразить ваши файлы на внешних накопителях.

Вы не можете удалить Petya с вашего компьютера с помощью простой процедуры удаления, потому что это не сработает с этой вредоносной программой. Это означает, что вы должны удалить этот вирус автоматически. Автоматическое удаление вируса Petya должно осуществляться с помощью надежного антивирусного средства, которое обнаружит и удалит этот вирус с вашего компьютера.